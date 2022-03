Кристиано Роналдо не спира да се глези, купувайки поредния си автомобил. След като заби три гола за Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм (3:2) във Висшата лига, португалецът се яви на първата тренировка след мача с чисто нов Aston Martin. Цената на звяра е 200 000 паунда

„Вече се губи бройката на колите му. Ненапразно гаражът му е страшно огромен. Няма вече къде да ги побира. Сега се радва на нова придобивка“, коментират английските медии.

Тази вечер Роналдо и „червените дяволи“ имат важна задача във Шампионската лига. Предстои им реванш у дома срещу Атлетико (Мадрид). Първият осминафинал в Испания завърши 1:1.

Cristiano Ronaldo arrived training today with his newly convertible Aston Martin worth £200k.

Even his bodyguard got a new car😂😂

Cr7 love cars pic.twitter.com/ntY4LBDUud