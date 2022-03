Готвят нова грандиозна оферта за Челси

Собствениците на американския бейзболен отбор Чикаго Къбс се обединиха с основателя на "Citadel" Кен Грифин, за да работят върху оферта за закупуване на английския футболен клуб Челси от Висшата лига, съобщи "Sky Sports".

Собствениците на Къбс, семейство Рикетс и Грифин са сформирали инвестиционна група, която ще направи официална оферта за лондонския клуб в петък.

Челси беше обявен за продажба от собственика Роман Абрамович след инвазията на Русия в Украйна преди да бъдат наложени санкции на руския олигарх от британското правителство.

Европейският клубен шампион Челси в момента има наложен специален лиценз и е ефективно контролиран от британско правителство.

Абрамович купи клуба през 2003 година срещу 140 милиона лири (183,16 милиона долара). Той финансира Челси чрез общи заеми от 1,5 милиарда лири чрез Fordstam Limited, юридическото лице, чрез което той притежава клуба.

Неговата инвестиция доведе до най-успешната ера в историята на клуба, а "сините" спечелиха пет титли във Висшата лига, пет купи на Футболната асоциация и два пъти Шампионска лига.

Според "Форбс" Челси е седмият най-скъп клуб в световния футбол и се оценява на 3,2 милиарда долара.

Клубът е трети в класирането на Висшата лига, на 11 точки зад лидера Манчестър Сити.

The owners of the Chicago Cubs baseball franchise and the hedge fund tycoon Ken Griffin have joined forced to form a powerful consortium for Chelsea FC bid. pic.twitter.com/N69rEA8yQa