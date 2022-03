Юнайтед отново се прости с мечтата за Шампионска лига

Манчестър Юнайтед за поредна година отпада рано в надпреварата за Шампионската лига, като този път отстъпи на Атлетико Мадрид след 1:1 в първия мач и 0:1 в реванша.

Ренан Лоди вкара единственото попадение в срещата в края на първата част, когато се озова на върха на центрирането на Антоан Гризман, за да преодолее с глава Давид де Хеа, въпреки факта, че бразилецът е класически ляв бранител.

Мачът не ни предложи особено много красиви моменти, както прекалено често става и за двата тима от старта на кампанията.

Ян Облак направи любопитно спасяване през първата част, когато спаси с глава удара на Антъни Еланга, а Джейдън Санчо след почивката изстреля с всички сила една удобна топка от воле, но без да кара словенеца да спасява.

„Дюшекчиите“ в крайна сметка могат да се поздравят с успеха на „Олд Трафорд“, защото това означава, че те отново са сред най-добрите 8 отбора в Европа за сезона.

