Гол в добавеното време спаси Рома срещу скромни холандци

Рома се класиране на фазата на 1/4-финалите в Лигата на конференциите, след като завърши 1:1 в реванша си срещу Витес, макар и с гол в 91'.

Героят за „римските вълци“ бе Тами Ейбрахам, който бързо се превърна в най-важния играч на Жозе Моуриньо през сезона, независимо че се присъедини към клуба едва през лятото.

Максимилиан Витек преди това изравни общия резултат с попадението си в 62', но надеждата на нидерландците, че ще отстранят именития си противник не се сбъднаха, колкото и убедително да бе предимството им във владеенето на топката (37:63).

The whistle goes!



Tammy Abraham's late, late strike secures a draw on the night - and we progress 2-1 on aggregate!



🟡🔴 DAJE ROMA! 🔴🟡#ASRoma #UECL #RomaVitesse pic.twitter.com/XmpI7scV4c