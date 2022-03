Евертън победи Нюкасъл с гол в 99', а фен реши да се завърже през врата за гредата

Евертън и Нюкасъл изиграха една от странните мачове от началото на сезона във Висшата лига, тъй като се стигна до гол в 99' за крайното 1:0, а продължението дойде благодарение на фен, който се завърза през врата за гредата на една от двете врати.

Въпросният мъж нахлу на терена в началото на втората част и използва една от т. нар. „свински опашки, за да не позволи на стюардите да го отстранят бързо от игрището. Оказа се, че това е знак на протест срещу цените на горивата, които в момента тресат целия свят. Процедурата по извеждането му отне повече време от очакваното, но все пак срещата можеше да продължи.

Бразилецът Алан последва въпросния мъж към изхода на „Гудисън парк“, но причината бе, че той си изкара червен картон в 83', за да остави своя тим в намален състав и без особени изгледи, че ще измъкне нещо от „свраките“.

Алекс Ивоби обаче стори това, което не бе се случвало на отбора му от 4 мача насам, а именно да вкара победния гол в срещата.

Мачът приключи след цели 18 минути продължение, което си е историята, която всички свидетели ще разказват с усмивка в близките дни.

