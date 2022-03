Шарл Льоклер върна Ferrari на картата във Formula 1 за старта на новия сезон

Ferrari сложи край на тригодишната си суша във Formula 1 с брилянтното шофиране на Шарл Льоклер и Карлос Сайнц на пистата в Бахрейн.

Двамата пилоти заеха първите две места в надпреварата, оставяйки Люис Хамилтън на трета позиция с почти 10 секунди разлика от победителя Льоклер.

Това е първа титла за италианския отбор от 2019 г., а фактът, че идва с началото на новата кампания означава, че ни предстои един особено интригуващ сезон, в който силите между Ferrari, Mercedes и Red Bull Racing RBPT изглеждат изравнени.

Миналогодишният шампион Макс Верстапен не успя да завърши състезанието заради проблем с управлението на болида си, а съотборникът му Серджо Перез отпадна след проблем с двигателя.

В класирането при конструкторите Ferrari събра максимума от 44 точки, Mercedes е на второ място с 27, а Haas Ferrari е на трето място с 10 пункта.

На 27 март Formula 1 се мести в Саудитска Арабия на пистата „Джеда Корниш“.

CHARLES LECLERC WINSSSSSSS! 🏁



It's his and Ferrari's first victory since 2019, and Carlos Sainz makes it a brilliant 1-2!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5bHPpxaJwm