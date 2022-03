Съдия поряза Нотингам срещу именития Ливърпул

Нотингам Форест и Ливърпул завършиха 0:1, като така „мърсисайдци“ се превърнаха в последния полуфиналист за ФА Къп.

Съдийството обаче отново е водеща тема в английския футбол, тъй като спорните решения започнаха все по-тенденциозно да се отсъждат в полза на големите отбори.

Диого Жота вкара единственото попадение в 78', но нито едно повторение не ни убеди, че португалецът се намира в чиста позиция при подаването на Цимикас. Най-странното бе, че има ВАР на стадиона, което пък обезсмисля нуждата от системата.

Друго спорно положение, което също бе разглеждано от видео-асистентите, бе в последните минути, когато Райън Йейтс стигна пръв до една спорна топка срещу вратаря Алисон, чукна топката зад гърба му, понечи да я догони, а при плонжа си бразилецът сложи дясната си ръка на пътя на десния крак на нападателя. Последва очевидно препъване, което обаче не се оказа достатъчен аргумент за Крейг Полсън и колегите му, за да отсъдят дузпа за домакините.

Ливърпул все пак бе отборът, който търсеше повече успеха и е далеч по-логично, че продължи напред, но подобни решенията няма как да не отблъскват хората от футбола и да оставят усещането, че несправедливостта продължава да цари във великата игра.

Оставяме тези анализи настрана, за да ви информираме, че Манчестър Сити и Ливърпул ще спорят за място на финала, а в другия сблъсък Челси среща Кристъл Палас.

We will face Manchester City in the #EmiratesFACup semi-final at Wembley. pic.twitter.com/PdKYZRynIP