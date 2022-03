16-годишна "обезглави" Азаренка в Маями

Чехкинята Линда Фрухвиртова елиминира Виктория Азаренка на турнира в Маями и се класира за 1/8-финалите. 16-годишната тенисистка продължава напред след 6:2, 3:0 и отказване на Азаренка.

Най-престижната победа до момента за Фрухвиртова ѝ гарантира дебют в топ 200 на WTA подреждането през следващата седмица. Тийнеджърката вече е най-младата тенисистка, която е достигала до четвъртия кръг на Miami Open при дамите от 2004-а година насам.

Испанката Паула Бадоса, която е поставена под №5 в турнира, е следващата съперничка на Фрухвиртова.

Fruhvirtova wins as Azarenka pulls the plug down 6-2, 3-0. A great performance from the 16-year-old on court. Youngest player to win R3 match at Miami since 2004.



