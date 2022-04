Нокаутираха рефер по време на мач в Англия (ВИДЕО)

Съдията на мача между Сток Сити и Шефилд Юнайтед (1:0) бе нокаутиран след удар от топката по време на двубоя от Чемпиъншип.

Автогол на Джон Игън в 77-ата минута донесе трите точки на „грънчарите“. Най-коментираната ситуация в мача обаче беше ситуацията с рефера.

Опит за пас на Сандер Берге от Шефилд Юнайтед рикошира в крак на играч от Сток Сити и се удари в лицето на Уеб, който веднага падна на земята и започна да се превива от болка. Това даде повод на много потребители в социалните мрежи да обвинят рефера в симулация.

Shocking play-acting from the referee at the Stoke game today. #scfc pic.twitter.com/l53kNWYA8M