Валентино Роси към Хамилтън: Стар съм за Формула 1, но пък не и да мечтая за Льо Ман

9-кратният световен шампион по мотоциклетизъм Валентино Роси открива нова страница в кариерата си днес - ще стартира в първото си състезание от шампионата GT World Challenge Europe. Състезанието е 3-часова надпревара за издръжливост и е на италианската писта “Имола”.

Вчера Роси и неговото Audi R8 LMS GT3 с номер 46 на борда стигнаха до 15-ото време в квалификацията от общо 52 коли. Роси е в един екип със специалиста в състезанията за издръжливост Нико Мюлер и със заводския пилот на Audi Фредерик Вервиш.

“Мечтата ми е да стигна до старт в Льо Ман - коментира след вчерашната квалификация Роси. - Надявам се това да се случи в близко време. Не казвам, че това е абсолютният ми приоритет, но се надявам да напредна в пилотирането, че да получа възможност да карам в “24-те часа на Льо Ман”. Този сезон искам да разбера какви са възможностите ми и нямам търпение да дойде 24-часовото състезание на “Спа”.

Valentino Rossi's day is done. He hops out of the #46 WRT Audi and hands back to Fred Vervisch. 🇬🇧 https://t.co/vMZ3ualwTB 🇮🇹 https://t.co/WhJwCG4NtA 🇫🇷 https://t.co/B2DhXOEc6V 🇩🇪 https://t.co/s3RlTuTOXS #GTWorldChEu pic.twitter.com/9iOehmziFk

По-рано през уикенда Роси участва във видео разговор със 7-кратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, като британецът не пропусна да попита Вале кога да го чака в световния шампионат.

