Audi с оферта от 650 милиона евро за McLaren

В Audi не са се отказали от това да установят контрол над тима от Формула 1 McLaren, което пък предвещава положително решение на шефовете на Volkswagen Group относно влизането на гиганта в световния шампионат.

Наскоро агенция Reuters съобщи, че от Audi са предложили 500 милиона евро за основния дял в тима, ръководен от Зак Браун, а сега офертата е подобрена на 650 милиона евро. Информацията е на германското издание Automobilwoche, цитирано от агенция Bloomberg.

Според източници на вестника сделката може да бъде подписана още днес, след което да бъде одобрена от борда на директорите на автомобилния гигант, който се събира тази седмица.

