Дори промоутърът на Сергей Ковальов няма представа какво да очаква в битката срещу Тервел Пулев

Дори промоутърът Кати Дува няма никаква представа какво да очаква от дългогодишния си клиент, Сергей Ковальов, който е бивш световен шампион в средна категория, когато той излезе на ринга в полутежка категория.

Ковальов ще прекъсне почти 3-годишното си отсъствие от бокса, когато се изправи срещу Тервел Пулев на 14 май в 10-рундов двубой в полутежка категория в главното събитие на платеното шоу на Trill Fight Club в The Форум в Лос Анджелис.

Двубоят ще отбележи дебюта на Ковальов в полутежка категория и ще бъде първият път, когато той се оттегли от ранговете в средна категория.

