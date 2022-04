Гуардиола преодоля паркирания автобус на Симеоне

Манчестър Сити триумфира с минималното 1:0 в първия 1/4-финал срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига в един не особено интересен мач за наблюдаване.

Диего Симеоне изглежда бе решил да паркира автобуса пред собствената си врата, като през първите 45 минути играчите му стигнаха да противниковата врата един-единствен път.

Избраниците на Хосеп Гуардиола също не предложиха най-добрия възможен футбол, като основно центрираха топката, докато на терена не се появи младият Фил Фоудън, за да събере петима съперници около себе си пред дъгата в 70', след което мушна топката на пътя на Кевин де Бройне. Белгиецът след това нямаше особен проблем, за да реализиран, колкото и невзрачен да бе до онзи момент в срещата.

Реваншът се очертава да ни предложи още от същото, което надали обнадеждава мнозина от неутралните зрители. Интригата обаче е налице и след седмица ще проверим как ще се развие следващата среща.

