Ливърпул е с единият крак на полуфиналите още след първата среща с Бенфика

Бенфика инкасира загуба с 1:3 от Ливърпул в 1/4-финалния сблъсък от Шампионската лига, като така изгуби голяма част от надеждата, че може да шокира англичаните на този етап на турнира.

Конате откри след корнер в 17', а Мане удвои в средата на първото полувреме, за да прати срещата в удобно русло за „мърсисайдци“.

Почти веднага след паузата Дарвин Нунеш върна все пак интригата с гол във вратата на Алисон, но Луис Диас оформи крайния резултат няколко минути преди края на редовното време.

Избраниците на Юрген Клоп могат да са доволни от играта и резултата в срещата и след седмица със сигурност ще са по-увереният тим в реванша на „Анфийлд“.

We take a two-goal lead back to Anfield ✊#SLBLIV | #UCL pic.twitter.com/yjS3FNIkXV