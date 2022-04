ФИФА опроверга слуховете, че ще увеличава продължителността на мачовете на Мондиала

ФИФА опроверга слуховете от по-рано днес, че Джани Инфантино планира да увеличи продължителността на мачове по време на Световното първенство в Катар от 90 на 100 минути.

Федерацията излезе с официално съобщение от профила си в Twitter, че не предвижда подобна промяна на Мондиала или което и да е друго състезание на този етап.

Новината първоначално бе публикувана от италианското издание Corriere dello Sport.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.