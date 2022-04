Комична ситуация със скутер може да донесе наказание за Себастиан Фетел (ВИДЕО)

След днешната първа тренировка на пистата в Австралия никой не говори за отличното представяне на Ferrari, а за разходката със скутер на Себастиан Фетел, която обаче може да му струва скъпо.

Германецът получи повреда в двигателя на своя болид от Aston Martin, а това наложи развяването на червен флаг и временно прекъсване на тренировката. Всички пилоти се прибраха в бокса, а Фетел реши да яхне един от служебните скутери и да стори същото, но минавайки по пистата, за да помаха на зрителите по трибуните.

Правилата във Formula 1 налагат в подобна ситуация да се използва сервизния път в името на безопасността. В случая малкото Suzuki бе единственото превозно средство, но все пак се движеше без разрешението на организаторите.

Предстои да се вземе решение дали Себастиан Фетел ще получи някакво наказание или инцидентът ще остане просто една комична история преди началото на състезанието в Мелбърн.

This is the most iconic end to a practice session we can remember 😅#AusGP #F1 pic.twitter.com/4jPlAZotzd