Маями Хийт си гарантира първото място в Източната конференция

Отборът на Маями Хийт в NBA може спокойно да дочака края на редовния шампионат, защото си гарантира първото място в Източната конференция след снощните резултати в надпреварата.

Филаделфия 76ърс и Бостън Селтикс инкасираха поражения съответно от Торонто Раптърс и Милуоки Бъкс.

По този начин „горещите“ се поставиха в добра позиция за атакуване на титлата, макар истинските битки и обрати тепърва да предстоят в надпреварата.

