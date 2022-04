Усман Дембеле се изравни с Лионел Меси

Усман Дембеле блесна с една асистенция при победата на Барселона с 3:2 срещу Леванте в Ла Лига. Така французинът се изравни с Лионел Меси по този показател от началото на 2022 г.



24-годишният Дембеле и звездата на ПСЖ имат по девет асистенции тази година. Това е най-доброто постижение в топ 5 на първенствата в Европа.

9 - FC Barcelona's Ousmane Dembélé has provided the most assist in the Top 5 European Leagues in the 2022 year (nine, alongside Lionel Messi). Emergent. pic.twitter.com/YIpuWqAklh