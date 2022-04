Трагичен инцидент отне живота на 17-годишна участничка на Олимпийските игри в Токио

17-годишната Ея Гезгез загуби живота си в трагичен инцидент този уикенд, научихме от Daily Mail.

Младата състезателка по ветроходство се е удавила, докато тренира със сестра си Сара в платноходката им.

Двете момичета от Тунис взеха участие в миналогодишните Олимпийски игри в Токио, за да се превърнат в най-младите атлети на състезанието.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics...

May she Rest In Peace 😔 pic.twitter.com/Pvt6lGEscq