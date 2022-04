Включиха Карим Бензема в борбата за президентския пост във Франция

През изминалия уикенд във Франция се проведе първият тур на президентските избори, където стана ясно, че Еманюел Макрон и Марин льо Пен ще спорят за най-важния пост в страната. Част от избирателите обаче решиха, че друг е най-достойният човек, който трябва да застане начело на нацията, и това е централният нападател на Реал Мадрид Карим Бензема.

В социалните мрежи се появиха снимки, на които избирателите по пощата собственоръчно са вписали голаджията в бюлетината.

Подобна шега не се случва за пръв път във футбола, като през 2018 г. Мохамед Салах получи над 1 млн. гласа на изборите за президент на Египет.

🚨 One person voted for Karim Benzema to be the next French President yesterday in the first round of the presidential elections. It was in the town of Roubaix, in Upper France. @AndiOnrubia #rmlive 🇫🇷 🗳 pic.twitter.com/my5j4LPgbz