Кристофър Нкунку разпердушини Аталанта

Аталанта загуби реванша си срещу Ред Бул Лайпциг с 0:2, за да отстъпи мястото на полуфиналите за германския тим, благодарение най-вече на френския полузащитник Кристофър Нкунку.

Той завърши отлична атака на „биковете“ в началото на първата част, а в края на мача сам изработи дузпа и я реализира, за да затвърди статута си на един от големите таланти в световния футбол.

