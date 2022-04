Късна драма на битката между ПСВ и Лестър

ПСВ Айндховен и Лестър Сити завършиха 1:2 в реванша си от Лигата на конференциите, след като англичаните реализираха късен обрат, за да се доберат до полуфиналите в турнира.

Еран Захави откри резултата в средата на първата част, за да промени общия резултат на 1:0, след като преди седмица двата тима не си вкараха по нито един гол.

След почивката Джеймс Мадисън блесна, за да изравни за 1:1, а Рикардо Перейра бе в точния момент на точното място, за да добута топката във вратата на холандците в 88'.

„Лисиците“ бяха доста по-мотивираният отбор и очевидно този с повече футболни достойнства, за да се класира напълно заслужено за следващата фаза, където ще се опита да преодолее победителя от двойката Бодьо/Глимт - Рома, за да влезе в директен спор за трофея.

