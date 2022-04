Хеттрик на Дзаниоло се оказа паролата, която да отключи крепостта на Бодьо/Глимт

Рома най-накрая намери начин, за да преодолее съпротива на Бодьо/Глимт, побеждавайки го в реванша с 4:0, за да продължи напред към полуфиналите в Лигата на конференциите.

Николо Дзаниоло се превърна в големия герой, вкарвайки хеттрик във вратата на норвежците, а Тами Ейбрахам откри резултата още в 5', за да даде посока на движението в целия мач.

Four minutes still to be played here...



90' | 4-0 (5-2 agg.) | #RomaBodo #UECL pic.twitter.com/OA3H55xgVb