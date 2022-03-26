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Спортът по телевизията днес (16 април)

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Спортът по телевизията днес (16 април)

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  • 16 април

Чакат ни много вълнуващи футболни мачове, както и супер важен двубой на Григор Димитров в Монте Карло

Спортът по телевизията днес (16 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 16 април 2022 година:

12.00 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

13.00 Колоездене: Обиколка на Турция, седми етап Евроспорт 2

13.30 Каляри – Сасуоло Ринг

14.00 „Янтра“ – Спартак (Вн) Диема спорт

14.00 Ръгби 13, Локомотив – Арсенал ТВ1

14.30 Тотнъм – Брайтън Диема спорт 2

14.30 Родъръм – Ипсуич Нова спорт

14.30 Зандхаузен – Санкт Паули Диема спорт 3

14.30 Тенис, турнир в Монте Карло, Григор Димитров срещу Алехандро Фокина, МАХ Спорт 1

15.00 Елче – Майорка МАХ Спорт 4

15.00 Колоездене: Париж – Рубе, жени Евроспорт 1

15.30 Удинезе – Емполи МАХ Спорт 3

15.30 Сампдория – Салернитана Ринг

15.45 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман Евроспорт 2

16.30 Борусия (Дортмунд) – Волфсбург Диема спорт 3

17.00 Манчестър Юнайтед – Норич Диема спорт

17.00 Саутхемптън – Арсенал Нова спорт

17.15 Алавес – Райо Валекано МАХ Спорт 4

17.15 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

17.30 Фиорентина – Венеция МАХ Спорт 3

17.30 Манчестър Сити – Ливърпул Диема спорт 2

19.00 Баскетбол, Академик (Пд) – „Ямбол“ МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, мач от плейофите на първенството Диема спорт 3

19.30 Ботев (Пд) – Черно море Диема спорт 3

19.30 Ювентус – „Болоня“ МАХ Спорт 3

19.30 „Валенсия“ – Осасуна МАХ Спорт 4

19.30 Борусия (М) – Кьолн Нова спорт

19.30 НХЛ, „Бостън“ – „Питсбърг“ МАХ Спорт 1

20.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2

20.45 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.00 Бокс, галавечер от Телфорд МАХ Спорт 2

21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, трети ден Евроспорт 2

21.30 Хамбургер – Карлсруе Диема спорт 3

21.45 Лацио – Торино МАХ Спорт 3

22.00 Хетафе – Виляреал МАХ Спорт 4

22.00 Лил – Ланс Диема спорт 3

22.30 Порто – Портимонензе Ринг

22.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2

03.05 „Чикаго“ – ЛА Галакси МАХ Спорт 4

03.30 UFC, Люке срещу Мухамад МАХ Спорт 2

Източник: Novsport


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