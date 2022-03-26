Спортът по телевизията днес, 16 април 2022 година:
12.00 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
13.00 Колоездене: Обиколка на Турция, седми етап Евроспорт 2
13.30 Каляри – Сасуоло Ринг
14.00 „Янтра“ – Спартак (Вн) Диема спорт
14.00 Ръгби 13, Локомотив – Арсенал ТВ1
14.30 Тотнъм – Брайтън Диема спорт 2
14.30 Родъръм – Ипсуич Нова спорт
14.30 Зандхаузен – Санкт Паули Диема спорт 3
14.30 Тенис, турнир в Монте Карло, Григор Димитров срещу Алехандро Фокина, МАХ Спорт 1
15.00 Елче – Майорка МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Париж – Рубе, жени Евроспорт 1
15.30 Удинезе – Емполи МАХ Спорт 3
15.30 Сампдория – Салернитана Ринг
15.45 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман Евроспорт 2
16.30 Борусия (Дортмунд) – Волфсбург Диема спорт 3
17.00 Манчестър Юнайтед – Норич Диема спорт
17.00 Саутхемптън – Арсенал Нова спорт
17.15 Алавес – Райо Валекано МАХ Спорт 4
17.15 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
17.30 Фиорентина – Венеция МАХ Спорт 3
17.30 Манчестър Сити – Ливърпул Диема спорт 2
19.00 Баскетбол, Академик (Пд) – „Ямбол“ МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, мач от плейофите на първенството Диема спорт 3
19.30 Ботев (Пд) – Черно море Диема спорт 3
19.30 Ювентус – „Болоня“ МАХ Спорт 3
19.30 „Валенсия“ – Осасуна МАХ Спорт 4
19.30 Борусия (М) – Кьолн Нова спорт
19.30 НХЛ, „Бостън“ – „Питсбърг“ МАХ Спорт 1
20.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2
20.45 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Бокс, галавечер от Телфорд МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, трети ден Евроспорт 2
21.30 Хамбургер – Карлсруе Диема спорт 3
21.45 Лацио – Торино МАХ Спорт 3
22.00 Хетафе – Виляреал МАХ Спорт 4
22.00 Лил – Ланс Диема спорт 3
22.30 Порто – Портимонензе Ринг
22.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2
03.05 „Чикаго“ – ЛА Галакси МАХ Спорт 4
03.30 UFC, Люке срещу Мухамад МАХ Спорт 2
Източник: Novsport
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