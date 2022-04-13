Спортът по телевизията днес, 25 април:
12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 1
13.30 Футбол, Асколи - Читадела Нова спорт
14.00 "Йокохама Маринорс" - "Сидни" Диема спорт 2
15.00 Спартак (Вн) - Миньор (Пк) Диема спорт
15.00 Тенис, турнир в Ещорил МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Световно първенство в Шефилд, втори кръг Евроспорт
16.00 Футбол, Лече - Пиза Диема спорт 2
17.00 Футбол, Чианграй - Висел Нова спорт
17.30 Футбол, Царско село - Ботев (Вр) Диема спорт
19.00 Футбол, Ювентус - Бенфика (младежи )МАХ Спорт 3
19.00 Футбол, Комо - Виченца Нова спорт
20.00 Футбол, Пирин - Локомотив (Сф) Диема спорт
20.00 Футбол, Брага - Порто Ринг
20.45 Снукър: Световно първенство в Шефилд, втори кръг Евросопрт 1
21.30 Футбол, Пердужа - Парма Диема спорт 3
21.30 Футбол, Престън - Блекбърн Нова спорт
21.45 Футбол, Сасуоло - Ювентус МАХ Спорт 3
22.00 Футбол, Кристъл Палас - Лийдс Диема спорт 2
22.30 Футбол, Боавища - Спортинг Ринг
Източник: Novsport
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