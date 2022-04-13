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Спортът по телевизията днес (25 април)

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Спортът по телевизията днес (25 април)

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На когото не му се разхожда на хубавото време в днешния почивен ден, може да гледа спорт вкъщи

Спортът по телевизията днес (25 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 25 април:

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 1

13.30 Футбол, Асколи - Читадела Нова спорт

14.00 "Йокохама Маринорс" - "Сидни" Диема спорт 2

15.00 Спартак (Вн) - Миньор (Пк) Диема спорт

15.00 Тенис, турнир в Ещорил МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Световно първенство в Шефилд, втори кръг Евроспорт

16.00 Футбол, Лече - Пиза Диема спорт 2

17.00 Футбол, Чианграй - Висел Нова спорт

17.30 Футбол, Царско село - Ботев (Вр) Диема спорт

19.00 Футбол, Ювентус - Бенфика (младежи )МАХ Спорт 3

19.00 Футбол, Комо - Виченца Нова спорт

20.00 Футбол, Пирин - Локомотив (Сф) Диема спорт

20.00 Футбол, Брага - Порто Ринг

20.45 Снукър: Световно първенство в Шефилд, втори кръг Евросопрт 1

21.30 Футбол, Пердужа - Парма Диема спорт 3

21.30 Футбол, Престън - Блекбърн Нова спорт

21.45 Футбол, Сасуоло - Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Футбол, Кристъл Палас - Лийдс Диема спорт 2

22.30 Футбол, Боавища - Спортинг Ринг

Източник: Novsport


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