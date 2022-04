Има сделка: Ерлинг Холанд приел условията на Манчестър Сити

Новоизгряващата звезда в световния футбол – Ерлинг Холанд, е приел личните си условия по договора с английския шампион Манчестър Сити. Това съобщава ексклузивно Daily Mail.

Очаква се Холанд да се превърне в най-скъпоплатения футболист във Висшата лига през следващата кампания.

Договорът на норвежкия нападател с Борусия Дортмунд ще бъде прекратен в края на сезона, когато „гражданите” ще активират клаузата за откупуването му от германския клуб. Тя възлиза на около 75 млн. евро.

Интерес към играча имаше още от Реал Мадрид, Пари Сен Жермен и редица други клубове, но условията, предложени от Манчестър Сити са изиграли сериозна роля при вземането на решението от страна на норвежкия национал.

Очаква се седмичната заплата на Холанд на „Етихад” да бъде 500 000 паунда, което го прави най-скъпоплатеният футболист в историята на Висшата лига.

