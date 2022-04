Тайсън Фюри трябваше да изгони баща си от сцената за срещата си с Дилиан Уайт (ВИДЕО)

Тайсън Фюри и Дилиан Уайт най-накрая се изправиха очи в очи само 3 дни преди битката си на „Уембли“, но изненадата не дойде от тях двамата на сцената, а от баща му - Джон Фюри.

Настана истинска суматоха около двамата боксьори, докато позират за снимките, което логично доведе до смущение и риск от ескалация на напрежението. Джон едва не се изправи пред сина си, за да премери поглед със „Събирача на трупове“, но Тайсън тогава реши да го дръпне настрани и да го отведе назад заедно с останалите хора от антуража му.

В крайна сметка Фюри и Уайт спазиха традицията, че дори се и поздравиха, за да демонстрират нужното уважение един към друг.

Tyson Fury and Dillian Whyte finally face off as things get heated between the two camps…



