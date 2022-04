Футболист на Ман Юнайтед остава под гаранция до средата на юни

Футболистът на Манчестър Юнайтед Мейсън Грийнууд ще остане под гаранция до средата на юни заради обвиненията в изнасилване и физическо насилие над приятелката му Хариет Робсън.

20-годишният нападател бе арестуван през януари, след като в интернет пространството се появиха снимки и видеоклипове. Той бе разпитан по подозрение в това, че е отправил и смъртни заплахи към въпросното лице. Грийнууд бе пуснат под условна гаранция, която трябваше да изтече в събота.

„Продължаваме да разследваме подадения сигнал на 30 януари, неделя, за онлайн кадри и клипове, публикувани от жена, докладваща за инциденти на физическо насилие. 20-годишен мъж, арестуван в деня на подозрението в изнасилване и нападение над жена, и отправяне на смъртни заплахи. Той остава под гаранция. Подадена бе молба до съдилищата за удължаване на гаранцията му отвъд събота, 30 април, но изслушването не се очаква да бъде до средата на юни. Заподозреният ще остане под условна гаранция до датата на изслушването в съда“, споделиха от полицията в Манчестър.

В рамките на часове след появата на обвиненията, нападателят, който има един мач за националния отбор на Англия, бе спрян от това да играе или тренира с клуба от „Олд Трафорд“ до второ нареждане. Найк пък прекрати спонсорския си договор с Грийнууд, а Електроник Артс потвърди премахването му от активните състави на играта им ФИФА 22.

