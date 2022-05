Юнайтед спечели последното си домакинство за сезона с класика над Брентфорд

Манчестър Юнайтед спечели с 3:0 последното си домакинство на „Олд Трафорд“ за сезона срещу скромния тим на Бретфорд.

Бруно Фернандеш, Кристияно Роналдо от дузпа и Рафаел Варан вкараха попаденията, като „седмицата“ видя и един от головете си да бъде отменян в края на първата част заради засада.

Кристиян Ериксен за пръв път пък се озова на губещата страна за „пчеличките“, след като стартира от първата минута.

Three goals = three points ✔



A winning Old Trafford finale in 2021/22! #MUFC | #MUNBRE