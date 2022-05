Ливърпул едва не проспа реванша с Виляреал

Виляреал и Ливърпул завършиха 2:3 в мача-реванш от полуфиналите на Шампионската лига, за да разберем официално името и на първия отбор, който ще спори за трофея тази година.

През първата част „жълтата подводница“ шокира света с представянето си, като головете на Булайе Диа и Франсис Коклен изравниха общия резултата и хвърлиха в екстаз домакинските привърженици на скромния испански тим.

През почивката обаче англичаните се събудиха и заиграха далеч по-концентрирано, за да видим и пълен обрат след попаденията на Фабиньо, Луис Диаз и Садио Мане. Особено впечатление направи изпълнението с глава на колумбиеца, защото успя да прекара топката между краката на вратаря от наглед невероятна ситуация.

#UCL | 2-3 ⏱ 90'+2' | FULL-TIME.



It wasn't to be and, even after an incredible first half which made us dream, we will not be in the @ChampionsLeague final.



DESPITE THAT, I'VE NEVER BEEN PROUDER TO BE PART OF THE VILLARREAL FAMILY.



💛 𝗘𝗡𝗗𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 💛 pic.twitter.com/Sb3Poq356z