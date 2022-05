Юрген Клоп: Струва ми се, че изиграхме 500 мача този сезон

Наставникът на Ливърпул Юрген Клоп нямаше как да не бъде доволен след класирането на финала на Шампионската лига след победата с 3:2 като гост на Виляреал, дошла след обрат през второто полувреме. По този начин „червените“ ще играят за трофея в Париж след успех с общ резултат от 5:2.

Германецът бе на мнение, че тимът му заслужено стигнал до победата в реванша с Виляреал, но в същото време поздрави съперника за добрата му игра и разкри какво е казал на футболистите си в съблекалнята на почивката, когато „червените“ губеха с 0:2.

„На полувремето им казах, че трябва да покажат по-добра игра от тази през първото полувреме. Поисках от асистентите си да намерят нещо, което сме направили добре през първата част, за да го покажа на играчите и да ги насоча в правилната посока, но те ми казаха „Не“. Затова просто казах на момчетата, че трябва да търсят повече празните пространства, да бъдат по-гъвкави и да намерят начин да се измъкнат от тактиката на съперника с персонално пазене“, заяви Клоп.

„Играхме на невероятен стадион, а Унай е свършил страхотна работа тук. Виляреал показа прекрасен футбол през първото полувреме, но накрая ние заслужено спечелихме. Казах на играчите си, че искам утре заглавията да са за менталните чудовища, които са посетили града. Виждаше се колко респектирани бяхме от представянето на съперника през първата част, но да се съвземем и да направим обрат е нещо специално. Струва ми се, че изиграхме 500 мача този сезон, така че това е невероятно постижение“, продължи германският специалист.

