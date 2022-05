Салах след успеха на Реал Мадрид: Имаме сметки за уреждане!

Нападателят на Ливърпул – Мохамед Салах, реагира по интересен начин след успеха на Реал Мадрид над Манчестър Сити в реванша от полуфиналите на Шампионска лига. Снощи „кралете” направиха знаменит обрат над „гражданите”, побеждавайки с 3:1 на „Бернабеу”. Така футболистите на Карло Анчелоти заличиха пасива на англичаните от първия мач и с общ резултат 6:5 се класираха за финала на надпреварата. Там испанския шампион ще срещне Ливърпул, който отстрани Виляреал след две победи.

Още след класирането на „червените”, Мохамед Салах заяви, че желае именно Реал за съперник във финала.

Няколко часа след успеха на Реал, египтянинът публикува интересен пост в личния си профил в Twitter.

“Имаме сметки за уреждане”, лаконичен бе Салах.

През 2018 година Реал Мадрид надви Ливърпул във финала в Шампионска лига с 3:1, а тогава Салах бе принудително заменен, след като получи травма след единоборство със Серхио Рамос.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78