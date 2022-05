Циципас показа, че е по-добрият тенисист срещу Димитров

Григор Димитров записа загуба 3:6, 4:6 от Стефанос Циципас на 1/8-финалите на ATP 1000 в Мадрид, за да отстъпи мястото си сред най-добрите 8 за гръцкия тенисист.

Димитров допусна пробив на 0 в средата на първия сет и след това усети класата на съперника си при 3:5, когато се стигна до равенство 40:40, но българинът така и не успя да върне пробива.

Вторият сет бе доста по-оспорван, макар Григор да загуби подаването си при 1:1. Той предложи повече битка при сервисите на Циципас, но въпреки това световният №5 показа, че знае как да контролира мачовете си.

Следващият опонент на Стефанос Циципас ще бъде Андрей Рубльов, който също се справи в два сета с Даниъл Евънс.

.@steftsitsipas is looking good as he takes set ☝️ 6-3 against Dimitrov.@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/giWfoTVfI6