Върху Пеп Гуардиола тегне "африканско проклятие"

Лошият късмет на Пеп Гуардиола в елиминационната фаза на Шампионската лига през последното десетилетие продължи и в сряда вечерта, след като Манчестър Сити бе изхвърлен от Реал Мадрид в спиращ дъха полуфинал.

В 89-ата минута от двубоя на "Сантиаго Бернабеу", "гражданите" изглеждаха с един крак на финала, но съдбата реши друго.

Специалистът не е вдигал трофея от триумфа си с Барселона през 2011 година, а феновете веднага се сетиха за "проклятието", за което агентът на Яя Туре - Дмитрий Селюк, спомена през 2018 година.

Dmitri Seluk,Yaya Toure's agent,predicted an "African curse" that will prevent Manchester City manager Pep Guardiola from ever winning the UEFA Champions League again.



"The way he acted towards Yaya,a club legend, coming up with various pretexts not to let him play. He has... pic.twitter.com/kPNNEO4wOT