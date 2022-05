Алкарас подчини петкратния шампион Рафаел Надал

Петкратният шампион Рафаел Надал отпадна на четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" на клей в испанската столица Мадрид с награден фонд 6,58 милиона евро. Поставеният под номер 3 в схемата испанец загуби от сънародника си Карлос Алкарас с 2:6, 6:1, 3:6 за 2:27 часа. По този начин 19-годишният тийнейджър се превръща в най-младия полуфиналист в историята на надпреварата.

Надал допусна три пробива и веднъж взе подаването на съперника си през първия сет. В началото на втората част Алкарас, който вчера навърши 19 години, поиска медицинско прекъсване заради проблеми с крака, а след това срещата беше прекъсната за малко заради проблем със зрител в публиката.

