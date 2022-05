Лийдс Юнайтед официално се превърна в най-грубия отбор в историята на Висшата лига

Английската Висша лига никога преди не е виждала толкова груб отбор, колкото е настоящият тим на Лийдс Юнайтед. След мача срещу Челси днес клубът достигна до цели 100 официални предупреждения от старта на сезона в шампионата, по информация на Opta.

Крилото Дан Джеймс извърши особено грубо нарушение срещу Матео Ковачич в средата на първата част, за да си издейства директен червен картон от съдията - Антъни Тейлър. Минути по-късно Калвин Филипс получи жълт картон и така картоните набъбнаха до това хубаво кръгло число. И всичко това още преди последния съдийски сигнал в срещата.

До края на кампанията остават още два мача за Лийдс, в който рекордът може да се подобри още, но надали би имало тим, който да се гордее с подобен „успех“.

100 - Dan James' red, followed by Kalvin Phillips' yellow means Leeds this season are the first team to receive 100 cards in a single Premier League campaign (97 yellows, 3 reds). Feisty. pic.twitter.com/UMCjeANE8h