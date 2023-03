Tоп клубовете във Висшата лига си харесаха италиански национал

Футболистът на Лийдс Юнайтед - Уилфред Ньонто, е привлякъл вниманието на топ клубовете във Висшата лига, пише Gazzetta dello Sport.

Смята се, че интерес към него има от страна на Арсенал, Манчетър Сити и Челси, които са готови да се включат в битката за него през идното лято.

Ньонто е в Лийдс от септември миналата година. 19-годишният италианец, който се подвизава като крило, има 20 мача във всички турнири този сезон, като отбеляза 4 гола и направи 3 асистенции. Лявото крило има и осем мач с един гол за националния отбор на Италия.

