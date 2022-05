Кристиано Роналдо отново е №1 във Висшата лига

Кристиано Роналдо бе избран за играч на месеца във Висшата лига.

Португалецът изпревари Кевин де Бройне, Габриел Жезус (от Манчестър Сити), Леандро Тросар (Брайтън), Тиаго Алкантара (Ливърпул), Сон Хюнг Мин (Тотнъм), Бруно Гимараеш (Нюкасъл) и Нейтън Колинс (Бърнли).

През април нападателят на Манчестър Юнайтед направи четири участия и отбеляза пет гола, включително хеттрик при победата с 3:2 над Норич.

Cristiano Ronaldo wins Premier League Player of the Month for the second time this season 🐐 pic.twitter.com/uGlU8PqbYQ