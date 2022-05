„Чук“ удари Манчестър Сити и мечтата за квадрупъл на Ливърпул остава жива

Уест Хям Юнайтед и Манчестър Сити завършиха при драматично 2:2 в предпоследния кръг от Висшата лига, за да оставят борбата за титлата до последния момент, стига Ливърпул да си свърши работата във вторник срещу Саутхамптън.

„Чуковете“ поведоха с два гола на Джаред Боуен през първата част, а след почивката играта се преобърна и Джак Грийлиш върна едно попадения. Равенството дойде след автогол на Владимир Цуфал, но големият грешник се оказа Рияд Марез, защото мароканецът пропусна дузпа в 86' за гостите.

Авансът на „гражданите“ в класирането вече е 4 точки пред „мърсисайдци“ и както подобава на един истински финал, след седмица би трябвало всичко да се реши.

Уест Хям междувременно си гарантира седмото място и минимум футбол в Лигата на конференциите догодина, но Манчестър Юнайтед е само на 2 точки по-високо в зоната за Лига Европа.

За финал е важно да отбележим, че легендата на „чуковете“ - Марк Нобъл, изигра последния си домакински мач за тима.

