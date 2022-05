Лаутаро гарантира драма докрай за „Скудетото“ с два гола срещу любимата си жертва

Интер победи Каляри с 1:3 в гостуването си от предпоследния кръг в италианската Серия А, като така битката за титлата в италианското първенство официално ще се реши в последния ден идната седмица.

Лаутаро Мартинез вкара две от попаденията, за да увеличи сметката си срещу „сардинци“ на 8 гола от 8 мача, а с едно попадение се отчете Матео Дармиан.

