Леао и Ернандез сложиха титлата в ръцете на „росонерите“

Милан триумфира над Аталанта с 2:0 в дербито на предпоследния кръг от италианската Серия А, като така клубът вече сложи ръце върху титлата.

Рафаел Леао и Тео Ернандез вкараха двете попадения, благодарение на изключителната си класа, скорост и техника, като особено впечатление направи попадението на левия бранител, защото той пробяга повече от 60 метра с топка в крака и стреля прецизно покрай Хуан Мусо.

