Моуриньо стяга сериозна селекция в Рома, набеляза трио от Ман Юнайтед

Наставникът на Рома - Жозе Моуриньо, е насочил вниманието си към много играчи от Висшата лига след безспорно успешния трансфер на Тами Ейбрахам миналото лято. Специалния е набелязал редица играчи от Албиона, сред които Дъглас Луиз и триото от Манчестър Юнайтед Неманя Матич, Диого Далот и Ерик Байи. Тимът на Рома все още не е осигурил своето европейско място, но се класира за първи европейски финал от 31 години. „Вълците“ могат да вдигнат трофея от Лигата на конференциите срещу Фейенорд следващата седмица.

Il Corriere dello Sport съобщава, че Моуриньо иска да привлече повече играчи от Висшата лига на „Олимпико“, тъй като вярва, че в последните години те се адаптират отлично на Ботуша. Дъглас Луиз от Астън Вила е един от приоритетите на клуба. Халфът е в полезрението на „джалоросите“ повече от две години. Вила оценява бразилеца на 35 милиона евро, но цената му търпи коментар, защото договорът му изтича през юни 2023 г.

Капитанът на Арсенал Гранит Джака също остава цел за римския тим.

Триото Матич, Баи и Далот е на изхода на „Олд Трафорд“, а Моуриньо е работил с всеки един от тях и ще се радва да ги посрещне в Рим.

