Честит рожден ден на (не)отчаяната съпруга Ева Лонгория

Днес, 15 март 2025 година, Ева Лонгория, известната американска актриса, продуцент и режисьор, навършва 50 години. Родена през 1975 година в Корпус Кристи, Тексас, Лонгория измина впечатляващ път от скромно начало до световна слава.​

Кариерата ѝ започва с участия в телевизионни сериали като "Младите и дързките", но истинската популярност идва с ролята на Габриел Солис в хитовия сериал "Отчаяни съпруги" (2004-2012). Тази роля не само я утвърждава като талантлива актриса, но и ѝ носи номинация за "Златен глобус".​

След успеха на "Отчаяни съпруги", Лонгория разширява дейността си, като става продуцент и режисьор. През 2023 година тя печели наградата Imagen за режисьорския си дебют с филма "Flamin' Hot", доказвайки, че талантът ѝ се простира отвъд актьорската игра.

Лонгория е известна и с активната си благотворителна дейност. Тя основава организацията "Eva's Heroes", която подкрепя деца с увреждания, и е говорител на "PADRES Contra El Cancer", организация, посветена на подпомагането на деца с рак. ​

В личния си живот, Лонгория е омъжена за мексиканския бизнесмен Хосе Антонио Бастон, с когото имат син на име Сантяго, роден през 2018 година.

