Стотици хиляди посрещнаха своите герои във Франкфурт, въпреки дъжда (СНИМКИ)

Айнтрахт Франкфурт спечели първата си европейска титла от 42 години насам, а това стана повод за огромни празненства в града, когато футболистите се прибраха за трофея.

Проливен дъжд не спря стотиците хиляди на площад „Ромерберг“ в центъра, докато приветстваха своите герои.

Great scenes with our fans at the Römer! 👑❤️#SGEuropa pic.twitter.com/DqXI23evmC