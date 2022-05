Халф на Интер е „Най-добрият полузащитник“ в Серия А сезона

Марсело Брозович спечели наградата за „Най-добрият полузащитник“ в Серия А за сезон 2021/22 в часовете преди началото на последния мач от кампанията срещу Сампдория.

Хърватинът е истински диригент за „нерадзурите“ през последните не само месеци, но и години, което прави един подобен приз само още по-заслужен.

Централният халф стана №1 в конкуренцията на Сандро Тонали, Сергей Милинкович-Савич, Лоренцо Пелегрини и още редица изключително класни фигури в италианското първенство.

🐊 @brozocrypto picks up best midfielder award for @SerieA_EN 2021/22 season#FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/B7bk4RCleO