92 точки не стигат - Манчестър Сити изпревари Ливърпул за титлата

Манчестър Сити спечели шампионската титла в английската Висша лига след страхотна драма в последния ден от шампионата. Отборът на Хосеп Гуардиола имаше нужда от цели 93 точки, за да изпревари само с един пункт Ливърпул.

„Гражданите“ се изправиха срещу Астън Вила на „червената“ легенда Стивън Джерард, като дори в даден момент губеха с 0:2. Мати Кеш и Филипе Коутиньо вкараха попаденията за гостите, но в рамките само на 5 минути Илкай Гюндоган (2) и Родри постигнаха пълен обрат до 3:2, за да се доберат до така ценния успех.

Ливърпул междувременно на свой ред трябваше да гони обрат срещу Уувърхамптън, тъй като „мърсисайдци“ допуснаха ранно попадение на Педро Нето. След това Садио Мане изравни в средата на полувремето, но след почивката Мохамед Салах и Андрю Робъртсън спечелиха мача за домакините.

A memorable @premierleague campaign ends with three points in #LIVWOL 👊 pic.twitter.com/vtpaVhIAJm