Манчестър Юнайтед официално се раздели с Рангник

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Ралф Рангник напуска, съобщиха официално от клуба. Германецът няма да поеме консултантската позиция, която трябваше да заема в следващите две години, както гласеше договорът. Рангник вече бе официално назначен за селекционер на Австрия.

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC