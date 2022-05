Байерн Мюмхен е много близо до финализиране на трансфера на Садио Мане

Байерн Мюмхен е много близо до финализиране на трансфера на звездата на Ливърпул Садио Мане, твърди журналистът Тони Хуанмарти. Баварците ще платят между 30 и 40 млн. евро на мърсисайдци за сенегалеца.

Мане има договор с английския клуб за още един сезон, но няма да го поднови. Самият той намекна, че си тръгва след финала в Шампионската лига, пожелавайки успех на Ливърпул в бъдеще.

Bayern are increasingly open to selling Robert Lewandowski for less than €50m. Zahavi and Bayern's positions are approaching regarding the striker's departure. Bayern, meanwhile, have accelerated for Sadio Mané [@MatteMoretto, @tjuanmarti, @albert_roge]