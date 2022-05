Арсенал може да изпусне още един от считаните за сигурни си трансфери

Арсенал изглежда е е напът да се размине с още една от водещите си трансферни цели, като този път това е Юри Тилеманс от Лестър Сити. Спортният журналист Фабрицио Романо обяви днес, че за подписа на белгиеца се борят още два отбора.

„Артилеристите“ възнамеряват да привлекат още един централен полузащитник, който да сформира партньорство с Томас Партей и Мартин Йодегор за сметка на Гранит Джака, а Тилеманс отговаря идеално на профила, който си търсят в клуба.

Проблемът обаче е, че „топчиите“ отдавна изгубиха притегателната си сила, след като за поредна година останаха извън топ 4 на Висшата лига, а най-добрите футболисти съвсем разбираемо искат да се състезават в Шампионската лига.

Романо твърди, че преговорите с Юри Тилеманс ще продължат дълго и засега не е ясно в каква посока ще се насочи той, като единственото сигурно е, че ще напусне лагера на „лисиците“.

Arsenal are still interested in Youri Tielemans, plans have not changed. He’s a target for the midfield - but it’s not an imminent deal as negotiations will take some time. 🇧🇪 #AFC



Two other clubs are also in the race for Tielemans, he’s gonna leave Leicester this summer.