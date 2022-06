Ибракадабра пред нов договор

Звездата на Милан - Златан Ибрахимович, преподписва с "росонерите", гърмят медиите в Италия. Шведът скоро ще се срещне с Паоло Малдини и Рики Масара, за да обсъдят едногодишно удължаване на настоящия контракт.

Ибра претърпя операция на коляното преди по-малко от две седмици и според "La Gazzetta dello Sport", той иска да продължи да играе, въпреки че няма да се върне на терена преди януари 2023 г. Договорът му с Милан изтича в края на месеца и директорите на "росонерите" ще седнат с него, за да преговарят за удължаване на договора с една година.

Zlatan Ibrahimović's speech to the AC Milan dressing room is POWERFUL 🔥



Of course, signed off with a table flip 💪 pic.twitter.com/tUZX9jex6K